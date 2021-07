Tirol startet PCR-Testangebot für Nachtschwärmer

Ab sofort ist der Zutritt zur Tiroler Nachtgastronomie nur noch mit einem Impfnachweis oder einem maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test erlaubt. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, startet das Land Tirol nun mit einem kostenlosen Testangebot in allen Screeningstraßen. Ein weiterer Ausbau sei in Planung, hieß es am Donnerstag.