Fingerloser Bergsteiger in Pakistan vermisst

Armeehubschrauber und Bergsteiger suchen im Norden Pakistans nach Kim, der vermutlich in eine Gletscherspalte gestürzt war, sagte Karrar Haidri, der Sekretär des Pakistanischen Alpenvereins am Dienstag. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete unter Berufung auf die Union der Asiatischen Alpin-Verbände (UAAA), der Kontakt zu Kim habe sich beim Abstieg auf 7900 Meter über Meereshöhe verloren. „Wir versuchen unser Bestes, um ihn zu finden“, sagte Haidri, dessen Club Expeditionen für Bergsteiger in Pakistan organisiert.