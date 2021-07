Salzburg trauert um Verfassungsrechtler Berka

Der österreichische Jurist Walter Berka ist am 15. Juli 2021 in Salzburg gestorben. Der 73-jährige Salzburger war ab 1994 Professor für Allgemeine Staatslehre, Verwaltungslehre sowie Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Salzburg und von 1998 bis 2003 Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg. Besonders bekannt ist er als Autor eines der Standard-Lehrbücher zum österreichischen Verfassungsrecht.