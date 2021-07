Österreichs Team für Tokio umfasst 24 Athleten!

Österreichs Aufgebot für die XVI. Paralympischen Spiele in Tokio, die von 24. August bis 5. September stattfinden, ist fixiert worden! 24 Sportlerinnen und Sportler werden in acht Disziplinen am Start sein. Das größte Aufgebot stellt der Radsport mit sechs Athleten, auch in der Leichtathletik, im Kanu, im Reiten, im Schwimmen, im Tischtennis, im Triathlon und im Rollstuhltennis wird Österreich vertreten sein ...