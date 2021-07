Stundenlange Rettungsaktion bei strömendem Regen

Während Tirol aufgrund der heftigen Regenfälle fast „unterging“, startete am Samstag eine zehnköpfige deutsche Tourengruppe bei der Greizer Hütte in den Zillertaler Alpen in Richtung Berliner Hütte. Und es kam, wie es fast kommen musste: Eine 34-Jährige rutschte unterhalb des Schwarzensees aus, stürzte und verletzte sich am Knie schwer. Der Großteil der Gruppe beschloss, die 500 Höhenmeter zur Berliner Hütte abzusteigen, um Alarm zu schlagen. Die Verletzte musste bei Regen und Kälte am Unfallort ausharren.