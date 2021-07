Du bist nicht mehr Real-Kapitän, Sergio Ramos!

„Das ist eine große Veränderung in meinem Leben, eine neue Herausforderung - und es ist ein Tag, den ich niemals vergessen werde“, wurde Defensivspieler Ramos bei seiner Präsentation in einem Klub-Statement zitiert. „Ich bin sehr stolz, Teil dieses Projekts zu sein, ein Teil dieser Mannschaft mit so vielen großartigen Spielern.“ Wenn auch nicht als Kapitän.