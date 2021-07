Kapfenberg nach Torspektakel gegen Vienna weiter

Fußball-Zweitligist Kapfenberger SV steht nach einem Wechselbad der Gefühle und Torspektakel in der 2. Runde des ÖFB-Cups. Die Steirer gaben beim 5:3-Sieg auswärts gegen den Drittligisten First Vienna am Sonntag zunächst ein 2:0 aus der Hand, kassierten nach einem Ausschluss drei Gegentore in Folge und schafften nach gut 45-minütiger Unterzahl im Finish doch noch die Wende.