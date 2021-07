DNA auf Taschentuch reicht nicht für Verurteilung

Die Staatsanwältin hatte nur ein Indiz in der Hand, aber ein sehr starkes: Eine eindeutige DNA-Spur des Angeklagten wurde auf einem Taschentuch sichergestellt, das in der Nähe einer Erlebniswelt für Edelsteine in Niederösterreich sichergestellt wurde. Ein Diebstahl von Diamanten um zwei Millionen war dort gescheitert.