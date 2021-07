Eröffnungsfeier mit „Indien“-Premiere in Telfs

Intendant und Schauspieler

Wie durch Zauberhand mutiert Nix augenblicklich vom künstlerischen Leiter zum Schauspieler. Flammend seine Worte über das Spielen, übers Volk, übers Spielvolk. Er spürt „eine große Kraft in Telfs, eine große Spielfreude hier sowie im gesamten Land Tirol.“ Er will „Anspielen gegen die vorherrschende Enge“, „Fragen stellen im Theater“. Zudem erinnert er sich an seine jungen Jahre, in denen „Drexel, Brenner, Weinzierl und Schönherr“ seine Helden waren.