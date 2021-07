So spielt sich „Skyward Sword“ auf der Switch

10 Jahre später hat Nintendo in vielen Bereichen nachgebessert: „Skyward Sword HD“ hat nun etwa eine automatische Speicherfunktion und läuft, wie der Name schon sagt, in Full-HD-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde (Handheld-Modus: 720p), was zwar deutlich schärfer als zu Wii-Zeiten aussieht, am geringen Detailgrad samt kantigen Animationen und rudimentärer Mimik aber nichts ändert.