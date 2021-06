Nächstes großes „Zelda“-Abenteuer erscheint 2022

Nintendo hat im Zuge der virtuellen Spielemesse E3 neue Szenen aus dem Nachfolger zum gefeierten „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gezeigt und einen groben Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Demnach soll der noch namenlose neue Ableger der „Zelda“-Reihe im Jahr 2022 auf die Nintendo Switch kommen. Neben dem Starttermin verrät der neue Trailer auch etwas mehr über die Spielwelt, die unter anderem um schwebende Inseln in luftigen Höhen erweitert wurde.