Wien: Frau belästigt und bis zur Polizei verfolgt

Einen ebenso ungewöhnlichen wie gewalttätigen Besuch erhielten Polizisten am Mittwoch in einer Inspektion in Wien-Donaustadt. Zuerst tauchte eine verschreckte Frau auf und schrie: „Hilfe, ich werde verfolgt!“ Im nächsten Augenblick stürmte ein Tobender ins Wachzimmer. Mit vereinten Kräften und Pfefferspray wurde er überwältigt.