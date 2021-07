Gailtal-Radtag: Mit Dirndl & Lederhose aufs Bike

„Dein Standort ist dein Start, die Gail deine Begleiterin, und wer in Dirndl oder Lederhose radelt, bekommt ein gratis Eis!“, lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltung „Ein Tal fährt Rad“, die am 24. Juli um 9 Uhr in Kötschach-Mauthen beim alten Bahnhof startet. Dann wird über Kirchbach und Jenig ins Strandbad Hermagor am Presseggersee geradelt, wo sich Biker aller Altersklassen über freien Eintritt freuen dürfen. Der familienfreundliche Gailtal-Radtag steht im Zeichen von selbstständigem Radeln mit gemeinsamen Stationen.