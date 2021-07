Kaplan Bonetti: Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Die Kaplan Bonetti Wohnprojekte sind eine stationäre Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. „Es gibt unterschiedliche Auslöser, die Menschen in eine Krise bringen können: Konflikte in den Familien, Delogierung, Haftentlassung, Wegweisung, Suchtproblematik... Das passiert oft auch unverschuldet. Umso wichtiger ist es, diese Menschen zu unterstützen, damit sie wieder eine Perspektive haben und Halt finden“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Matt. Ungefähr 400 Menschen in Wohnungsnot jährlich nehmen diese Überbrückungshilfe im Haus - ein Bett, Verpflegung, Beratung, das heißt ein Zuhause auf Zeit - in Anspruch.