Hatz: Triumphzug durch Wien mit Vespa und Fahne!

Der Ex-Teamspieler ging nach Rapids Super-Erfolgen 1996 (darüber schrieb er nun ein Buch) nach Italien, spielte für Reggiana und Lecce und war später bei Österreichs Heim-EM 2008 Teil der Azzurri. „Auch dank meinem Job beim Sportland NÖ, da sie in Baden ihr Teamquartier hatten“, so der 50-Jährige. „Ich war ihr persönlicher Betreuer, Schnittstelle zur UEFA – sogar bei Besprechungen im Teambus dabei!“ Einer von damals wurde jetzt zum „Titel-König“: Abwehrrecke Chiellini! „Leiwander Typ, wie so viele, das ist eben Italien.“ Und der Schlüssel zum Erfolg. Hatz: „Sie haben die Krise gut überstanden, sind ein richtiges Team. Und sie haben mit Mancini, gegen den ich noch spielte, einen Top-Coach.“