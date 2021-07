Alarmstufe Rot: Waldbrände lodern häufiger

Die Bilanz der Einsatzkräfte war jedenfalls beachtlich. Hunderte Freiwillige opferten ihr Wochenende im Dienst am Nächsten. Und so konnten auch alle Brände gelöscht werden. In Gutenstein musste aber auch der Sonderdienst für Flur- und Waldbrandbekämpfung alarmiert werden. Für Kommandant Franz Spendelhofer eine klare Sache: „Nach Anforderung der Einsatzleitung rückten wir an, neben beratender Funktion wurde auch mit angepackt“, berichtet Spendelhofer. Nach ihrem ersten Einsatz im Föhrenwald zeichneten sich die Profis auch im Raum Gutenstein mit Know-how und Tatkraft aus.