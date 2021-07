Anstellungsmodell bald auch für Pflegeeltern

Zahlreiche Neuerungen

Darüber hinaus wurden in der Novelle Krisenpflegepersonen definiert, die bis zu zwei Kinder in Krisensituationen bis zu sechs Monate lang aufnehmen und unterstützen. Eine weitere Neuerung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe richtet sich direkt an die jungen Menschen, die einen Teil ihres Lebens in Fremdunterbringungseinrichtungen verbracht haben. Sie erhalten bis zum 24. Lebensjahr rasch und unbürokratisch Hilfe, wenn es etwa um das Anmieten einer eigenen Wohnung geht.