Italien-Helden: Besonderer „Schutz“ für EM-Pokal

Draghi empfängt Europameister

Inzwischen ist der Triumphator in der Heimat angekommen. Italiens Nationalmannschaft wird nach dem Gewinn des Europameistertitels am Montag in Rom von Ministerpräsident Mario Draghi empfangen. Der Regierungschef wolle sich nach dem 3:2-Sieg im EM-Endspiel im Elfmeterschießen gegen England persönlich bei der Mannschaft und dem Trainerteam bedanken.