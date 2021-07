„Torjäger“ Bonucci schießt Italien in die Overtime

Es war in der 67. Minute: Berardi tritt eine Ecke von der rechten Seite. Der Ball wird verlängert, Verratti köpfelt auf das kurze Eck. Pickford ist dran, an der Kugel, lenkt das Leder aber nur an die Stange - Bonucci rauscht heran und staubt zum 1:1 für die Italiener ab.