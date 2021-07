Land Kärnten öffnet Impfstraßen für Jugendliche

Die ersten 12- bis 15-Jährigen sollen schon am Zeugnistag, also am 9. Juli, geimpft werden. Die Beratung erfolgt durch die Ärztinnen und Ärzte in den Impfstraßen. „Dieses Angebot ist eine zusätzliche Maßnahme des Landes. Weiterhin werden junge Menschen auch vorrangig in Ordinationen von Kinderärztinnen und Kinderärzten geimpft“, betont die Gesundheitsreferentin. Welche niedergelassenen Ärzte in Kärnten diese Impfungen vornehmen, ist unter www.aekktn.at/covid/impfungen ersichtlich.