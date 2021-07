Selbstfahrender Kiosk bringt Getränke und Snacks

Standortabgleich per Mobilfunk

Im Alltag ist das ‚Snack Mobil‘ mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6 km/h unterwegs. Wo genau es sich gerade befindet, können Passanten per App prüfen. Eine SIM-Karte und eine Außenantenne halten den Kiosk über LTE und 5G immer in Kontakt mit der zentralen Steuereinheit (virtueller Routenplaner), um die dort hinterlegte Fahrstrecke in Echtzeit mit den aktuellen Standortdaten abzugleichen und somit stets auf Kurs zu bleiben.