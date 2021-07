Spanien: „Stolz auf das, was wir geschafft haben“

Roberto Mancini (Italien-Teamchef): „Wir wollten ins Finale kommen, auch wenn das vor Beginn des Turniers nicht viele Leute für möglich gehalten hatten. Ich möchte auch Spanien gratulieren, sie haben eine großartige Mannschaft. Elfmeterschießen ist immer eine Lotterie. Es gibt einige Spiele, in denen du leiden musst, aber wir haben es uns verdient, im Finale zu stehen. Wir haben gewusst, dass es hart wird. Es war nicht einfach, Spanien hat uns überrascht, in dem sie auf einen Stürmer verzichtet haben. Diese Truppe ist unglaublich. Jeder will gewinnen, aber diese Gruppe von Spielern will etwas Spezielles erreichen und hat das geschafft.“