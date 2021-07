Für Rot-Weiß-Rot wird‘s im Olympischen Dorf eng

Trotz wegen der Corona-Richtlinien weniger Akkreditierungen denn je, werden die Athleten laut Sieber in Tokio das notwendige Maß an Betreuung haben. „Auch im medizinischen Bereich haben wir mit Sicherheit ausreichend Physiotherapeuten und natürlich Ärzte und Ärztinnen und sind bis hin zur Psychologie vertreten.“ Außerhalb untergebracht sind freilich die Segler, die im rund eine Stunde entfernten Enoshima ihrer Tätigkeit nachgehen, sowie die Marathonläufer in Sapporo.