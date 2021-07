Franco Foda: „Wie eine große Familie“

Der Fußball-Teamchef im Rennfieber. Ein Besuch am Ring ist für Franco Foda Ehrensache - trotz all der EURO-Reisestrapazen der letzten Zeit. „Die Formel 1 verfolge ich schon seit Langem. Ich war natürlich großer Fan von Michael Schumacher. Die Karriere seines Sohnes Mick interessiert mich auch sehr. Der hat ja keinen leichten Job, in die Fußstapfen des so erfolgreichen Vaters zu treten“, so Foda, der den Abstecher sichtlich genoss.