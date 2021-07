Schwere Radunfälle: Zwei Pensionisten verletzt

Das schöne Wetter nutzten am Samstag in Tirol viele für eine Radtour. Dabei ereigneten sich mehrere Unfälle. Besonders schwer erwischte es einen 72-Jährigen bei einem Sturz im hinteren Zillertal. In Innsbruck-Arzl wurde eine 73-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt.