Tödliche Kombination: Therme und Klimagerät

Mit voller Montur, inklusive Atemschutz, wurden die Florianis zur Wohnhausanlage entsendet. Verursacher des Großeinsatzes: ein mobiles Klimagerät, eine Gastherme und geschlossene Wohnungsfenster. Nach Ermittlungen der Polizei dürfte nämlich die Ursache für den extremen CO-Anstieg der gleichzeitige Betrieb von Therme und Klimagerät gewesen sein. „Die Kühlmaschine entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn dann gleichzeitig die Gastherme in Betrieb ist, können die Abgase nicht mehr über den Kamin entweichen. Durch den Niederdruck werden die Gase in den Wohnraum zurückgedrückt“, erklärt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Gefahr: CO riecht und schmeckt man nicht.