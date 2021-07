Spielberg: Diese Kontrollen erwarten Sie

Das Projekt Spielberg rechnete am Freitag mit rund 15.000 Zuschauern, am Samstag dürften um die 30.000 kommen und am Sonntag etwa 60.000. Macht in Summe 105.000 Fans - so viele Menschen bei einer Veranstaltung hat Österreich zuletzt im Frühjahr 2020 vor dem ersten Lockdown und vor der Corona-Pandemie gesehen. Allerdings sind in Spielberg weiterhin auch Tickets an den Tageskassen verfügbar, es könnten also auch mehr Zuschauer werden.