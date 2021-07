Ungarn-Teamchef verhöhnt ausgeschiedene Superstars

Nachdem nun alle drei Hochkaräter in der Runde der letzten 16 ausgeschieden sind, konnte sich der italienische Teamchef der Ungarn einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. „Wir sehen uns bald am Strand“, schrieb Rossi bei Instagram zu einer Bildercollage, die ihn selbst im Trainingsoutfit und die Superstars Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe und Manuel Neuer in ihren Teamdressen und mit einem Koffer am Strand zeigt.