Taktisches Meisterstück eines Italieners in Ungarn

Mit zwei Remis in der „Todesgruppe“ mit Deutschland, Frankreich und Portugal wurde Ungarn-Trainer Marco Rossi der gefeierte Held in Ungarn. Er wird auf der Straße angehalten, jeder will ihm gratulieren. Nicht unverdient: Er lieferte wahrlich ein taktisches Meisterstück mit den Magyaren. Ungarns Fußballer haben nach dem 2:2 im Herzschlagfinale gegen Deutschland die K.o.-Runde der Fußball-Europameisterschaft verpasst. Wie Rossi sagte: „Auch die schönsten Märchen haben nicht unbedingt ein Happy End“. Das Land liegt vor den Füßen der Kicker, die bei der ganzen EURO beherzt gekämpft hatten. Bis zur letzten Sekunde.