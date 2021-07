Nachlass von Lore Krainer geht ans Kabarettarchiv

Karriere der Lore Krainer

Die vor rund einem Jahr, am 3. Juli 2020, verstorbene Grazerin Lore Huttegger (geboren am 4. November 1930) hatte schon früh Klavierunterricht erhalten, studierte am Konservatorium, absolvierte dort die Meisterklasse für Klavier und war daneben an der Theaterschule Neuber-Gaudernak tätig.