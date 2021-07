Transfer fix! So viel winkt Sancho bei ManUnited

Dortmund und Manchester United haben sich laut Aussendung auf eine „fixe Transferentschädigung in der Höhe von 85 Millionen Euro“ geeinigt. Dem Wechsel de 21-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison für den BVB acht Treffer in 26 Liga-Partien erzielte, steht damit nichts mehr im Wege. Dem englischen Nationalspieler dürfte bei den „Red Devils“ ein Mega-Vertrag winken. Laut „Bild“-Informationen wird der Youngster mit einem Fünfjahres-Vertrag ausgestattet. Die Jahresgage? 15,1 Millionen Euro!