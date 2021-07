„Crunch is King“ - Granola im Glas zum Frühstück

Zubereitung: Die Eier trennen und alle trockenen Zutaten miteinander vermischen. In einer zweiten Schüssel die Dotter mit der Milch verrühren. Diese Mischung jetzt zu den trockenen Zutaten geben und mit dem Stabmixer glatt rühren - ein paar Minuten quellen lassen. Das Eiweiß aufschlagen und behutsam unter die Masse heben. Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen, mit einem Schöpfer etwas Teig in die Pfanne geben und bei niedriger Hitze herausbraten. Wenden, wenn die Oberfläche nicht mehr flüssig ist. Die Pancakes auskühlen lassen und mit einem runden Ausstecher gleichmäßig ausstechen.