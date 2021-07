Schweini und Wellmer unter Beschuss: ARD rückt aus

Deutsche loben Österreicher

Also: „Schaut(s) nach Deutschland“ - dann seht ihr, dass auch dort nicht alle ihre TV-Lieblinge lieben. Während der heurigen Ski-WM in Cortina hatte krone.tv von der deutschen Kommentatoren-Legende Bernd Schmelzer wissen wollen, ob denn (auch in Deutschland) der Prophet in der eigenen TV-Nation nichts wert sei. „Gar nichts“, antwortete Schmelzer damals trocken: „In Österreich heißt‘s, die deutschen Kommentatoren sind so gut. In Deutschland hören wir, die Österreicher machen das so gut.“ Interessant. Aber irgendwie auch beruhigend.