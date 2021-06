Müller entschuldigt sich: „Es tut mir weh“

Das weiß auch Müller: „Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich Nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst.“ Und trotzdem gibt es wenig Schwierigeres, als in so einem Moment zuzuschlagen. Vor allem, wenn man 32 ist und weit mehr auf dem Rücken trägt, als mit 25, wo man Torschützenkönig der WM wurde.