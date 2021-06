England: Fluch wurde nach 55 Jahren beendet

„Wir bringen eine wahnsinnige Intensität auf den Platz – das können nicht viele andere Teams“, sah Manchester Citys Stürmerstar Raheem Sterling sein Team als verdienten Sieger. Mit seinem dritten Tor in Serie (was bei einem Turnier zuvor nur Gary Lineker für eine Nation gelungen war) verwandelte Sterling das mit 41.973 Zuschauern gefüllte Wembley-Stadion in ein Tollhaus und brachte England mit dem 1:0 (75.) auf Kurs Richtung Viertelfinale.