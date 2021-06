ÖSV-Riesentorläufer schuften für Olympische Spiele

Mit an Bord sind auch Christian Borgnaes und Patrick Feurstein, die unter dem Auge von RTL-Gruppentrainer Michael Pircher und Männer-Chefcoach Andreas Puelacher in der Kraftkammer oder auf dem Tennisplatz schwitzen. Ende Juli, wenn es zu einem Trainingskurs nach Saas-Fee in die Schweiz geht, nimmt die Vorbereitung dann mit der Rückkehr auf Schnee so richtig Fahrt auf.