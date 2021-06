Kärntner Wiesenmärkte auch dieses Jahr abgesagt

Wiesenmärkte in Kärnten

Die Wiesenmärkte in Kärnten haben eine jahrhundertelange Tradition, sowohl jener in St. Veit als auch jener in Bleiburg fanden im 14. Jahrhundert zum ersten Mal statt. 2020 erfolgte in beiden Fällen zum ersten Mal in der Geschichte eine Absage - weder Kriege noch Pest-Epidemien hatten in den vergangenen Jahrhunderten die Fieranten davon abhalten können, ihre Zelte aufzuschlagen.