Prominenter Boxenstopp beim ersten Spielberg-Akt

Der Große Preis der Steiermark findet in weniger als zwei Stunden in Spielberg statt - Prominenz ist am Red Bull Ring aber schon am Start! So gibt sich Tennis-Superstar Dominic Thiem den ersten Grand Prix vom Schönberghof aus, traf mit VolksRock‘n‘Roller Andreas Gabalier, der die steirische Hymne singen wird, auch Red-Bull-Pilot Sergio Perez. Nach zwei Geisterrennen letztes Jahr in der Steiermark schaut sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz in Spielberg die Rückkehr der Fans in der Motorsport-Königsklasse an.