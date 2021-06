Nik P. sagt: „Gott sei Dank leb ich noch!“

Wird auch dein Sohn Niklas als Musiker dabei sein?

Niklas hat schon mehrmals in der Band mitgespielt. Er ist mit seinen 18 Jahren ein Prachtjunge und sehr musikbegeistert. Er spielt Gitarre und Schlagzeug und hat mich vor wenigen Tagen damit überrascht, dass er Bock darauf hat, wie sein Vater Musiker zu werden. Das ist eine große Ehre für mich, wenn einer meiner Sprösslinge Interesse an dem zeigt, was ich so mache.