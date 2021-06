Belgien schießt Ronaldos Titelverteidiger raus

Superstar Cristiano Ronaldo ist raus! Der Traum von Portugals Nationalteam vom zweiten großen Titel ist vorbei. Der Titelverteidiger musste sich am Sonntagabend im Achtelfinalschlager der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft in Sevilla Belgien mit 0:1 geschlagen geben. Thorgan Hazard erzielte kurz vor der Pause (42.) den Siegestreffer für den Weltranglisten-Ersten, der die Führung im Finish mit Glück über die Zeit brachte. Belgien trifft nun im Viertelfinale am Freitag (21 Uhr) in München auf Italien.