Arnautovic: „Wollen noch nicht in Urlaub gehen!“

„Werden zu Chancen kommen“

„Faszinierend, dem Marko seine Sprachen“, so Kollege Christoph Baumgartner, „da kann ich noch nicht mithalten.“ Mithalten will er dafür morgen, er traf ja schon in Bukarest gegen die Ukraine: „Wie gegen jede Mannschaft werden wir auch gegen die Italiener zu Chancen kommen, die älteren Herren in der Innenverteidigung sind nicht mehr so beweglich, da werden wir jungen spritzigen Buben aus Österreich etwas versuchen. Zum Spaß fahren wir dort nicht hin!“