„Happy Birthday!“ Alaba feiert Geburtstag bei EURO

Eltern und Schwester: „Möge ihn Gott weiter segnen“

Mama Gina, Papa George und Schwester Rose May lassen David heute aus der Ferne hochleben: „Möge ihn Gott weiterhin segnen und beschützen. Wir feiern ihn dafür, dass er seine Ziele nie aus den Augen verliert und in allem weiterhin sein Bestes gibt. Wir sind unglaublich stolz auf ihn.“ Die persönliche Botschaft an ihren Sohn und Bruder: „David, wir lieben dich!“