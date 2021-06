Betonwand touchiert: Lkw verlor Öl und Diesel

Da mussten Autofahrer am Mittwoch im Frühverkehr einiges an Geduld aufbringen. Ein ukrainischer Lkw-Fahrer (40) touchierte auf der A13 an der Ausfahrt zum Wipptalerhof eine Betonleitwand. Der Austritt von Öl und Diesel war die Folge, wodurch nur noch eine der drei Fahrspuren befahrbar war.