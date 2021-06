Chaletdorf am Pass Thurn hängt in Warteschleife

Die Baustelle zum geplanten „Six Senses“ Resort am Pass Thurn befindet sich noch immer in der Corona-Starre. Wie berichtet, brachte die Pandemie das Vorhaben in wirtschaftliche Turbulenzen, die Bauarbeiten wurden abgebrochen. Seit Herbst verkündet Projektbetreiber Walther Staininger regelmäßig: „Es geht weiter!“ Seitdem passierte aber so gut wie nichts, wie auch ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigte. „Das muss eine Momentaufnahme gewesen sein. Da wird gearbeitet, es gibt ja viel zu tun. Die Finanzierung ist sichergestellt“, bekräftigt Staininger.