Italo-Steirer fieberndem EURO-Kracher entgegen

Die Hoffnung war klein, die Erwartung groß – und tatsächlich haben uns Alaba & Co. gegen die Ukraine in den siebten Fußball-Himmel geschossen. Nun warten aber die „Azzuri“ – diesen Spitznamen trägt Italiens Nationalteam aufgrund seiner blitzblauen Dressen. Italienische Leidenschaft trifft also am kommenden Samstag im legendären Londoner Wembley-Stadion auf österreichische Kämpfernatur. „Maledetto!“ – „verflucht!“ (siehe auch Grafik rechts) würden die Österreicher dabei gerne die südländischen Nachbarn schimpfen hören.