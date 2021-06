Kühle Flucht vor der Tropenhitze

33 Grad und mehr stehen uns bis voraussichtlich Freitag noch ins Haus. Was tun, wenn das Thermometer täglich in glühende Höhen schnellt? Jetzt heißt es durchhalten - und die tropische Hitze mit idyllischer Kühle tauschen. Über die ganze Steiermark verteilt finden sich einige luftige Orte, an denen es sich aushalten und entspannen lässt. Ob Wandern, ein Sprung ins erfrischende Nass oder kühler Wissenserwerb: Die Grüne Mark bietet vielfältige Möglichkeiten zum Abkühlen.