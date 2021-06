„B 70 neu“: Geplante Ortsumfahrung polarisiert

Die hohe Landespolitik will die Umfahrung unbedingt. Es wurden auch andere Trassenvarianten geprüft. Viele im Bezirk fragen sich, warum nicht die bestehende Bundesstraße ausgebaut wird. Weil, so das Land, „die Trennwirkung sehr hoch wäre und die Ortsbilder massiv negativ beeinflusst würden“. Die GKB-nahe Trasse kam nicht zum Zug, weil diese „mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht genehmigungsfähig gewesen wäre“ - weil man wegen der erforderlichen Führung in Tieflage die EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht hätte einhalten können, heißt es.