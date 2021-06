Alaba will „ein Stück weit Geschichte schreiben“

Geburtstagsfeier mit der Mannschaft?

Alaba wird am Donnerstag 29 Jahre alt. Ob er seinen Geburtstag lieber mit seinen ÖFB-Kollegen oder mit seiner Familie feiern würde? „Dieses Jahr bei der Mannschaft“, sagte Alaba. Das würde bedeuten, dass Österreich erstmals bei einer EM die Gruppenphase überstanden hätte. Die möglichen Achtelfinal-Termine sind am Samstag (26. Juni) in London sowie in der Woche darauf am Montag (28. Juni) in Bukarest und am Dienstag (29. Juni) in Glasgow.