Vor „Finale“: ÖFB-Team muss erneut ausweichen!

Das österreichische Fußball-Nationalteam kann auch sein Abschlusstraining für den zweiten EM-Auftritt in Bukarest am Sonntagabend nicht in der Arena Nationala abhalten. Der Rasen im EM-Stadion war in den vergangenen Tagen von großen Niederschlagsmengen in Mitleidenschaft gezogen worden. Weil aufgrund der Platzverhältnisse beide Strafräume und der Mittelkreis gesperrt sind, wird das Abschlusstraining laut ÖFB-Angaben im Stadion Arcul de Triumpf abgehalten.