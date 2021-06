„Nah am Abgrund“: Medien zerlegen sieglose Spanier

Die große Fußball-Nation Spanien kommt bei der EM trotz Heimvorteils nicht wirklich in Tritt. Nach zwei Remis gegen Schweden und gegen Polen könnte der dreifache Europameister nach der Gruppenphase die Segel streichen müssen. Die spanische Medienlandschaft spart deshalb nicht mit Kritik an der „Furia Roja“. „Nah am Abgrund“, lautete die Überschrift bei „Sport“.